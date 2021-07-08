Спасатели вытащили из Москва-реки мужчину, прыгнувшего с моста в воду минувшей ночью, 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГОЧСиПБ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сигнал о падении человека получила поисково-спасательная станция «Крымский мост».

«По тревоге к месту происшествия направилась дежурная смена спасателей МГПСС. В 20 метрах от берега из воды подняли тонущего мужчину и доставили на поисково-спасательную станцию», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина при падении получил многочисленные травмы, ему оказали первую медицинскую помощь до приезда врачей.

Пострадавший 1993 года рождения госпитализирован.

Ранее в Москве мужчина стал очевидцем падения в Москву-реку автомобиля. Он бросился в воду и спас женщину, находившуюся за рулем машины.