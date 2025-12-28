Стало известно количество пострадавших при пожаре в автосервисе в Сочи

В Сочи при пожаре в автосервисе пострадали три человека

В Сочи три человека пострадали при пожаре в автосервисе. Об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На месте также находятся спасатели и бригады коммунальных предприятий — в общей сложности 60 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет», — написал он.

Известно, что огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения. Площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров. Пострадали три человека. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

Накануне в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

