Михалков не раскрыл личность облившего Путина вином

Режиссер Никита Михалков отказался раскрывать личность друга, который облил вином президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — заявил режиссер.

По словам Михалкова, этот инцидент увидел директор Росгвардии Виктор Золотов. Как отметил кинематографист, Золотов сказал «очень русскую фразу». Он не уточнил, какую. Артист также назвал гениальной реакцию Путина на этот казус.

«Причем человек, который это сделал, сказал: «Я вам куплю новую рубашку». Он говорит: «Спасибо, у меня есть»», — поделился кинематографист.

В октябре Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» рассказал, как на юбилее режиссера один из его друзей облил главу государства красным вином.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — отмечал Путин.

