Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности защищать западные границы страны, его заявление раскритиковал премьер-министр Дональд Туск. Об этом пишет Gazeta.pl.

На праздновании Национального дня победы Великопольского восстания президент Навроцкий заявил, что его страна открыта на Запад, но при этом готова защищать свои западные границы.

«Многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой», — сказал Навроцкий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова главы государства, отметив, что таким образом Навроцкий продолжает западную угрозу для Польши. Он подчеркнул, что таким образом президент в очередной раз заявил об угрозе для Польши от Запада и в этом суть «смертельного спора» между позицией антиевропейского блока, который возглавляет Навроцкий, и его сторонниками.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Запад осознать, что он не не имеет права проиграть в конфликте на Украине.

Ранее издание Conversation писало, что Польша под руководством Навроцкого может перестать поддерживать Украину.