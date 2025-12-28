Размер шрифта
Зеленский назвал условие отвода войск с линии фронта

FT: Зеленский готов отвести войска с линии фронта, если РФ поступит аналогично
Thomas Peter/Reuters

Украина готова отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогично, создав демилитаризованную зону. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский европейским лидерам, передает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом украинский лидер хочет получить надежные гарантии безопасности, которые четко определяли бы действия союзников Киева в случае нарушения Москвой мирного соглашения, говорится в публикации.

«Зеленский также хочет обеспечить стабильное финансирование киевских вооруженных сил и поддержку их противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие на Украине», — сообщил источник.

Как уточняет издание, Киев может согласиться на передачу занятых Россией территорий только на референдуме, проведенном в мирных и безопасных условиях.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности украинской армии на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.

Ранее Трамп раскрыл, кто будет диктовать Зеленскому условия урегулирования на Украине.

