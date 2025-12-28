Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Беременная женщина и младенец пострадали в массовом ДТП на Урале

На Урале в массовом ДТП пострадали беременная женщина и младенец
Госавтоинспекция Свердловской области/VK

На Урале четыре человека пострадали во время массовой аварии на дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Инцидент произошел 28 декабря на 341-м километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Предварительно, водитель Hyundai ix35 не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Cruze. После этого Hyundai совершил наезд на стоявший на месте автомобиль Lada Largus, который от удара отбросило на грузовик.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Hyundai и три пассажира автомашины Lada — десятимесячный младенец, беременная женщина и молодой человек. Все они попали в медицинские учреждения, их осмотрят и окажут необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее крупное ДТП с участием 5 «Газелей» произошло в Дагестане.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521413_rnd_2",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+