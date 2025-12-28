Беременная женщина и младенец пострадали в массовом ДТП на Урале

На Урале четыре человека пострадали во время массовой аварии на дороге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Инцидент произошел 28 декабря на 341-м километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». Предварительно, водитель Hyundai ix35 не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Cruze. После этого Hyundai совершил наезд на стоявший на месте автомобиль Lada Largus, который от удара отбросило на грузовик.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Hyundai и три пассажира автомашины Lada — десятимесячный младенец, беременная женщина и молодой человек. Все они попали в медицинские учреждения, их осмотрят и окажут необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее крупное ДТП с участием 5 «Газелей» произошло в Дагестане.