В Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского

Сенатор Пушков: Трамп продолжит играть в собственную игру на встрече с Зеленским
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп держит «в своих руках» судьбу урегулирования украинского конфликта и самого президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому на встрече 28 декабря глава Белого дома выслушает предложения Зеленского и соотнесет их со своими планами. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Можно предположить, что его встреча с Зеленским пройдет именно в таком ключе: Трамп будет смотреть, что у того есть, и соотносить со своими планами. Тот факт, что Зеленский согласовал все свои пункты с европейцами, имеет для Трампа несущественное значение. Трамп продолжает играть в собственную игру», — отметил он.

Пушков в посте привел фразу Дональда Трампа, которую он сказал в разговоре с изданием Politico, а именно: «У него ничего нет, пока я не одобрю это». По словам сенатора, по этим словам можно понять, как Трамп относится к плану, который есть у Зеленского. Также фраза показывает «снисходительный» и «начальственный» характер Трампа, подчеркнул Пушков.

28 декабря 2025 года в 21:00 начнется встреча Зеленского и Трампа во Флориде. На ней планируется обсудить план из 20 пунктов. Украинский президент заявлял, что встреча с Трампом нужна для согласования оставшихся 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. А 90% документа якобы уже были согласованы на уровне делегаций. Среди оставшихся вопросов — территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

Ранее Зеленский назвал условие отвода войск с линии фронта. 

