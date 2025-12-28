Новогодняя гирлянда чуть не спалила дом в российском регионе

В Ростовской области новогодняя гирлянда чуть не спалила частный дом

В Ростовской области частный дом чуть не сгорел из-за новогодней гирлянды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном на Ворошиловском проспекте в городе Ростов-на-Дону. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание новогодней гирлянды — хозяева оставили ее включенной в сеть без присмотра.

Прибывшим на место пожарным удалось быстро локализовать возгорание. Пожарные ликвидировали огонь на площади один квадратный метр. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

До этого новогодняя елка спалила квартиру российской многодетной семьи. В момент возгорания дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет.

Ранее квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде.