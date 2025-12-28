Под Волгоградом задержали пациента психушки, который ударил ножом санитара и сбежал

Полицейские задержали пациента психоневрологического диспансера (ПНД), который ударил ножом санитара и сбежал из больницы в Калачевском районе Волгоградской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, накануне 64-летний санитар Иван К. решил отметить наступающий Новый год с пациентами, которые пошли на поправку. Сотрудник ПНД распивал спиртные напитки с 45-летним Алексеем П., недавно переведенный из принудительного отделения в общее. Между ними произошел конфликт, в ходе него пациент несколько раз ударил медицинского работника ножом, забрал его ключи и покинул больницу. Он взял с собой 18-летнего Владимира, также проходившего лечение.

Поиски беглецов продолжались менее суток. Правоохранители задержали Алексея П., а молодого человека доставили обратно в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Издание V1.RU до этого писало, что из психушки под Волгоградом сбежали осужденные, которые ранее находились на принудительном лечении. У санитара, по данным журналистов, обнаружили восемь ножевых ранений.

