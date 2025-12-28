Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом

Патриарх Кирилл после Божественной литургии в храме Христа Спасителя наградил официального представителя МИД России Марию Захарову орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени. Трансляцию богослужения вел телеканал «Спас».

Орден дипломату вручили за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, а также в связи с юбилеем.

«Мария Владимировна часто появляется на телевидении, но она несет очень важное служение. Будучи преданной церкви христианкой, она никогда не изменяла своим убеждениям и в меру своих сил и возможностей помогает многим людям, в том числе и обратить свой взор к Богу», — сказал патриарх Кирилл.

24 декабря Мария Захарова отметила 50-летний юбилей. В тот же день она получила из рук президента РФ Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Во время награждения глава государства поздравил ее с днем рождения и назвал «голосом российской дипломатии».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Песков подчеркнул, что Кремль присоединился к поздравлениям президента.

Ранее Захарова показала подарок Путина.