Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

В Италии заявили о желании и дальше спонсировать армию Украины

Генерал Портлано: Италия продолжает предоставлять военную помощь Украине
Fontana/Fotogramma/Global Look Press via ZUMA Press

Минобороны Италии продолжает предоставлять Украине военную помощь на общую сумму более €3 млрд. Об этом рассказал начальник штаба обороны Италии, генерал Лучано Портолано в интервью Il Sole 24 Ore.

По его словам, Италия поставляет Украине транспортные средства и военную технику по 11 межведомственным указам. Также сейчас обсуждается, как Италия будет помогать Киеву после окончания конфликта.

«Что касается возможного вклада Италии в постконфликтный период, то решение о том, когда и как Италия примет участие, будет принимать политическое руководство. Мы будем готовы», — заверил он.

26 декабря американский журнал Military Watch Magazine написал, что масштабные поставки американского вооружения на Украину привели к серьезному истощению арсеналов США. Издание подчеркнуло, что в будущем это может отразиться на оперативных возможностях американской армии.

Также 19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза. Деньги пойдут на удовлетворение финансовых потребностей Киева в 2026 и 2027 годах.

Ранее в Швейцарии заявили о беззащитности страны перед Россией. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521317_rnd_3",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+