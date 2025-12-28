В Италии заявили о желании и дальше спонсировать армию Украины

Минобороны Италии продолжает предоставлять Украине военную помощь на общую сумму более €3 млрд. Об этом рассказал начальник штаба обороны Италии, генерал Лучано Портолано в интервью Il Sole 24 Ore.

По его словам, Италия поставляет Украине транспортные средства и военную технику по 11 межведомственным указам. Также сейчас обсуждается, как Италия будет помогать Киеву после окончания конфликта.

«Что касается возможного вклада Италии в постконфликтный период, то решение о том, когда и как Италия примет участие, будет принимать политическое руководство. Мы будем готовы», — заверил он.

26 декабря американский журнал Military Watch Magazine написал, что масштабные поставки американского вооружения на Украину привели к серьезному истощению арсеналов США. Издание подчеркнуло, что в будущем это может отразиться на оперативных возможностях американской армии.

Также 19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза. Деньги пойдут на удовлетворение финансовых потребностей Киева в 2026 и 2027 годах.

Ранее в Швейцарии заявили о беззащитности страны перед Россией.