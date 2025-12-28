У Chevrolet Corvette появится мотор объемом 6,7 литра

В гамму Chevrolet Corvette вернется исполнение Grand Sport, сообщает издание Corvette Blogger. По информации источника, новинка удивит 8-цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра, но другие характеристики этого агрегата пока неизвестны.

То, что такой вариант готовится, подтверждает утечка из фирменного каталога запасных частей. Поклонники культовой модели предполагают, что новинка будет стоить около 100 000 долларов, а ее мощность составит порядка 600 сил.

В США злоумышленники ранее похитили восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors.

«Воры постоянно крадут автомобили, но не каждый день они решают угнать их прямо с конвейера автопроизводителя. Тем не менее именно это и произошло на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, где производятся Corvette», — отмечается в публикации Carscoops.

На заводе заметили пропажу восьми новых спорткаров только после того, как на предприятие позвонили из офиса шерифа.

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых мощных дешевых автомобилей. И в него также вошел Chevrolet Corvette.