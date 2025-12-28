Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

У Chevrolet Corvette появится мотор объемом 6,7 литра

Новый Chevrolet Corvette Grand Sport получит двигатель 6.7
Chevrolet

В гамму Chevrolet Corvette вернется исполнение Grand Sport, сообщает издание Corvette Blogger. По информации источника, новинка удивит 8-цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра, но другие характеристики этого агрегата пока неизвестны.

То, что такой вариант готовится, подтверждает утечка из фирменного каталога запасных частей. Поклонники культовой модели предполагают, что новинка будет стоить около 100 000 долларов, а ее мощность составит порядка 600 сил.

В США злоумышленники ранее похитили восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors.

«Воры постоянно крадут автомобили, но не каждый день они решают угнать их прямо с конвейера автопроизводителя. Тем не менее именно это и произошло на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, где производятся Corvette», — отмечается в публикации Carscoops.

На заводе заметили пропажу восьми новых спорткаров только после того, как на предприятие позвонили из офиса шерифа.

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых мощных дешевых автомобилей. И в него также вошел Chevrolet Corvette.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521497_rnd_1",
    "video_id": "record::f602d91f-3470-48ea-af2f-3a3240a9656b"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+