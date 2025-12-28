Размер шрифта
Петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области

В Саратовской области в руках у школьника взорвалась петарда
В Саратовской области школьник попал в больницу после взрыва петарды в руках. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 28 декабря на улице Тельмана в городе Энгельсе. По предварительным данным, петарда сработала в руках у ребенка во время игр — у него пострадала рука.

Травмированного школьника доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают мальчику необходимую помощь. Городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.

По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого двое детей играли с петардой на Кавказе и чуть не лишились рук. У одного из них оказалась оторвана часть пальца.

Ранее в Саратове подростку разорвало руку петардой.

