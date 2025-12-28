CNN: Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США может попросить у президента Дональда Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Израильские источники предполагают, что Нетаньяху может попросить одобрения еще одной военной операции внутри Газы, прежде чем согласиться на продвижение прекращения огня — это будет последняя демонстрация силы, чтобы удовлетворить его партнеров перед дальнейшими уступками», — говорится в публикации.

7 декабря Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.