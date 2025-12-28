Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю и получил срок

В Забайкалье вынесли приговор мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского суда сообщает mkchita.ru.

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года. Мужчина изнасиловал свою знакомую, заведомо зная, что та является несовершеннолетней. Злоумышленник угрожал девушке и совершил свое преступление с применением насилия.

В ходе судебного разбирательства мужчина не признал свою вину, заявив, что потерпевшая и свидетели его оговорили. Однако мужчину все равно признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и назначили ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

