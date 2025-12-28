Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Рада рассмотрит проект постановления об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада рассмотрит проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Основания для освобождения с занимаемых должностей Малюка и Кравченко не указываются. В срок до 30 дней комитет Верховной рады должен будет рассмотреть проекты решение для дальнейшей работы над ними.

До этого сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) организовали обыски в одном из помещений Верховной рады. Как сообщили в антикоррупционном бюро Украины, в ходе операции бойцы Управления государственной охраны оказали сопротивление силовикам.

В начале ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной спецоперации «Мидас» в сфере энергетики. Вслед за этим началась череда обысков у представителей украинской верхушки власти, в частности обыски прошли у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, после которых было объявлено о его отставке.

Ранее обыски провели в налоговой службе Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521383_rnd_8",
    "video_id": "record::8229e038-fed8-43c5-9e61-4f45468faaf9"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+