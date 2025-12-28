Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Верховная рада рассмотрит проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Основания для освобождения с занимаемых должностей Малюка и Кравченко не указываются. В срок до 30 дней комитет Верховной рады должен будет рассмотреть проекты решение для дальнейшей работы над ними.

До этого сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) организовали обыски в одном из помещений Верховной рады. Как сообщили в антикоррупционном бюро Украины, в ходе операции бойцы Управления государственной охраны оказали сопротивление силовикам.

В начале ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной спецоперации «Мидас» в сфере энергетики. Вслед за этим началась череда обысков у представителей украинской верхушки власти, в частности обыски прошли у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, после которых было объявлено о его отставке.

Ранее обыски провели в налоговой службе Украины.