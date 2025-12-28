«Удача была на моей стороне»: Овечкин прервал серию без голов и помог «Вашингтону» победить

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошел в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» и стал первым для обеих команд после рождественского перерыва. Поединок завершился победой гостей в овертайме со счетом 4:3 — «Вашингтон» прервал серию из трех поражений подряд, а «Нью-Джерси» потерпел третью неудачу кряду.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 (ОТ)

Команда Александра Овечкина в серьезном кризисе — после удачного старта сезона, активной голевой серии россиянина и лидерства в Столичном дивизионе у «Кэпс» произошел спад. В последних девяти играх вашингтонцы одержали лишь две победы и серьезно опустились в турнирной таблице Восточной конференции, лишившись спокойной жизни без необходимости ежедневно доказывать свою конкурентноспособность в борьбе за плей-офф. «Нью-Джерси», в свою очередь, чередует победы и поражения, что делало предстоящую игру непредсказуемой и интригующей еще до ее начала.

В первом периоде команды втягивались в игру, активно шли вперед и бросали по воротам, но единственный гол пришел лишь за секунду до сирены — с передачи Александра Овечкина счет в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами — на шайбу Йеспера Братта в большинстве ответил Энтони Бовиллье, которому ассистировал все тот же Протас. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Кэпс».

Третий период начался с активных атак гостей, желавших укрепить преимущество в счете, однако все случилось с точностью до наоборот: Йеспер Братт на исходе седьмой минуты выровнял положение цифр на табло, а спустя 32 секунды Коди Гласс вывел «дьяволов» вперед, поставив столичную команду в крайне затруднительное положение.

На выручку «Вашингтону» в самый нужный момент игры пришел Александр Овечкин, прервавший личную антирекордную серию сезона-2025/26 без заброшенных шайб в НХЛ, которая составляла девять игр — капитан «столичных» завершил комбинацию в исполнении Алексея Протаса и Расмуса Сандина!

Счет 3:3 продержался до конца третьего периода, после чего игра перетекла в дополнительное время. В формате 3х3 командам долго не удавалось добиться игрового преимущества и склонить исход встречи в свою пользу, вследствие чего и зрители, и сами хоккеисты мысленно стали готовиться к серии послематчевых бросков. Но до буллитной серии в этот вечер дело не дошло — за 54 секунды до окончания овертайма гостям удалась классная трехходовка Строум — Дауд — Чикран, которую элегантным броском завершил 27-летний канадский защитник.

Рекорды Овечкина

Заброшенная 40-летним капитаном «Кэпс» шайба стала 912-й в его карьере в НХЛ. Благодаря ней, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по общему числу голов в НХЛ с учетом розыгрыша Кубка Стэнли до 27 шайб — теперь в его активе 989 взятий ворот (912+77) против 1016 у легендарного канадца (894+122). В текущем регулярном чемпионате российский нападающий забросил уже 15 шайб.

«Нью-Джерси Дэвилз» стал пятой франшизой в НХЛ, в матчах против которой Овечкину удалось набрать 90 и более очков за результативность. До этого Александр покорял отметку в 90 баллов в играх с «Каролиной Харрикейнз», «Виннипег Джетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».

Также Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов, приведших к ничьей — его шайба стала 152-й, который позволил его команде сравнять счет в основное время встречи.

Гол 40-летнего капитана «столичных» стал для него 132-м в декабрьских матчах заокеанского чемпионата. По данному показателю форвард теперь идет на третьем месте, догнав легендарного Стива Айзермана. Правда, Овечкину удалось покорить эту отметку на 12 матчей раньше (за 239 игр против 251-й у Айзермана). Лучший результат у Уэйна Гретцки — 157 шайб. На втором месте расположился Горди Хоу (141).

В послематчевом интервью россиянин, комментируя свой гол, заявил, что ему в данном эпизоде благоволила фортуна.

«Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было еще пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Видимо, сохраняем голы на следующую игру»,

— приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз» в Х.

После этой игры вашингтонский клуб набрал 45 очков и закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Дэвилз» с активом в 42 балла после 38 игр располагаются на десятой позиции Востока, отставая от зоны плей-офф на три очка.

Продолжить победный путь столичная команда может в ночь с 29 на 30 декабря: коллектив под руководством Спенсера Карбери отправится в Санрайз, где проведет встречу против двукратного обладателя Кубка Стэнли — «Флориды Пантерз». Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.