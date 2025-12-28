Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину раскрыла послание, которое она передала в конверте президенту Владимиру Путину.

По словам дипломата, перед вручением главе государства телеведущий Владимир Соловьев прочитал его и одобрил.

«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — объяснила представитель МИД.

24 декабря Мария Захарова отметила 50-летний юбилей. В тот же день она получила из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Во время награждения президент поздравил ее с днем рождения и назвал «голосом российской дипломатии».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Песков подчеркнул, что Кремль присоединился к поздравлениям президента.

Ранее Захарова рассказала о «невероятном» подарке Путина.