Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

FT: мир на Украине может привести к «ренессансу» в Европе

FT: мир на Украине принесет падение цен на энергоносители и рост инвестиций
Virginia Mayo/AP

Новый «ренессанс» может наступить в Европе после того, как закончится конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечают эксперты-экономисты, мир на Украине будет способствовать падению цен на энергоносители и росту инвестиций и экспорта.

При этом уточняется, что это станет возможным, только если мир будет заключен «на выгодных для Киева условиях», а также при условии налоговых стимулов и увеличении потребительских расходов.

Между тем пока экономисты отмечают, что рост экономики ЕС в 2026 году замедлится до 1,2%, а затем, в 2027 году, ускорится до 1,4%.

В начале декабря глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что страны Европы на фоне санкций закупают энергоносители втрое дороже российских.

Тогда же Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Полный запрет поставок российского газа должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Путин объяснил, почему экономика в Евросоюзе находится у «нулевой отметки».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521305_rnd_1",
    "video_id": "record::77cb057a-e80f-4734-96cb-0446baa7af53"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+