FT: мир на Украине принесет падение цен на энергоносители и рост инвестиций

Новый «ренессанс» может наступить в Европе после того, как закончится конфликт на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечают эксперты-экономисты, мир на Украине будет способствовать падению цен на энергоносители и росту инвестиций и экспорта.

При этом уточняется, что это станет возможным, только если мир будет заключен «на выгодных для Киева условиях», а также при условии налоговых стимулов и увеличении потребительских расходов.

Между тем пока экономисты отмечают, что рост экономики ЕС в 2026 году замедлится до 1,2%, а затем, в 2027 году, ускорится до 1,4%.

В начале декабря глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что страны Европы на фоне санкций закупают энергоносители втрое дороже российских.

Тогда же Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Полный запрет поставок российского газа должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Путин объяснил, почему экономика в Евросоюзе находится у «нулевой отметки».