Новости. Общество

Появились подробности о ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов

РИА Новости: ситуация на ЗАЭС находится под контролем
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контролем, электроснабжение происходит по высоковольтной линии «Днепровская», сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она отметила, что пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, а радиационный фон соответствует норме и природным значениям.

«Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции «Ферросплавная-1», — заявила Яшина.

По словам директора по коммуникациям, она была отключена из-за обстрелов.

До этого СМИ узнали о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС, для ремонта линии электропередачи вблизи станции. Договоренность о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Оно следит за ремонтом, который продлится несколько дней

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС.

