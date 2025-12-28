Появились подробности о ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контролем, электроснабжение происходит по высоковольтной линии «Днепровская», сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она отметила, что пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, а радиационный фон соответствует норме и природным значениям.

«Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции «Ферросплавная-1», — заявила Яшина.

По словам директора по коммуникациям, она была отключена из-за обстрелов.

До этого СМИ узнали о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС, для ремонта линии электропередачи вблизи станции. Договоренность о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Оно следит за ремонтом, который продлится несколько дней

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

