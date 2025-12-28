Зеленский не ждет согласия России с мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с европейскими лидерами 27 декабря заявил, что не ждет согласия России с мирным планом из 20 пунктов, а потому намерен уговорить президента США Дональда Трампа надавить на Москву. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Зеленский не рассчитывает на отказ России от своих требований, и на встрече с Трампом 28 декабря он намерен добиваться, чтобы США оказали давление на Кремль.

Также в тексте говорится, что Зеленский подтвердил намерение вывести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогично, создав демилитаризованную зону. В обмен на это Зеленский запросил гарантии безопасности для Украины, которые бы четко определяли действия западных стран на случай нарушения мирного соглашения.

Зеленский также отметил, что Украине необходимо стабильное финансирование вооруженных сил и поддержка противовоздушной обороны, а также европейское военное присутствие на Украине. Еще в разговоре обсуждался контроль над Запорожской АЭС. Украинский лидер пожелал, чтобы станцию передали под международный контроль, а вырабатываемая энергия распределялась по обе стороны фронта.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине. Самыми проблемными в нем были названы вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На них планируется обсудить мирный план и согласовать спорные вопросы.

Ранее на Западе рассказали об ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом.