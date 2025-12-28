ВСУ нанесли удар по снегоуборочной технике в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником дорожную технику, которая использовалась для расчистки снега в селе Шилинки Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, водитель не пострадал. В результате детонации дрона был поврежден автогрейдер. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 25 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов ВСУ было уничтожено в Самарской области — 12. Кроме того, по три беспилотника было ликвидировано над Белгородской, Курской и Саратовской областями. Еще два сбито над территорией Волгоградской области, столько же — над территорией Ростовской области.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак составляет в среднем 97%.

Ранее в Белгороде при атаке дрона пострадал пятимесячный ребенок.