Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1Б» с двумя спутниками стартовала с Восточного
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ракета «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками «Аист-2Т» №1 и №2 и другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Примерно через 9 минут после пуска головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются космические аппараты «Аист-2Т» №1 и №2. Они будут выведены на орбиту в течение часа после старта.

25 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В конце ноября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) стартовал российский космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем. В жилых отсеках корабля было размещено более 125 кг различных грузов, предназначенных для работы на МКС. На борту находились российские космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

