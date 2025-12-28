Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Певцов в преддверии Нового года предупредил о мошенниках

Актер Дмитрий Певцов назвал распространенные схемы мошенников
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы России и актер Дмитрий Певцов в преддверии Нового года предупредил о распространенных схемах мошенников. Его слова передали в Telegram-канале МВД.

Певцов подчеркнул, что ФСБ и МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать якобы в интересах нашей страны. По словам артиста, сотрудники правоохранительных органов не пишут в мессенджерах и не обвиняют граждан в чем-либо, в том числе в государственной измене.

«Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают только мошенники. Запомните, нельзя совершить государственную измену по телефону», — заявил актер.

Певцов призвал быть внимательными и бдительными. Он посоветовал не отвечать на незнакомые номера и сразу их блокировать.

В январе актриса Лариса Лужина призналась, что у нее появились проблемы с сердцем после обмана мошенниками.

По словам Лужиной, ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Википедии». Незнакомка расспрашивала артистку о ее жизни под предлогом, что нужно обновить страницу на сайте. В какой-то момент мошенница попросила продиктовать четырехзначный код, отправленный артистке на телефон.

Актриса сделала это, но заподозрила что-то неладное и позвонила внуку-айтишнику. Тот сообщил актрисе, что ее кабинет на «Госуслугах» взломали.

Ранее Лариса Долина выпустила песню в день переезда из квартиры в Хамовниках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520969_rnd_7",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+