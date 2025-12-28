Певцов в преддверии Нового года предупредил о мошенниках

Депутат Госдумы России и актер Дмитрий Певцов в преддверии Нового года предупредил о распространенных схемах мошенников. Его слова передали в Telegram-канале МВД.

Певцов подчеркнул, что ФСБ и МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать якобы в интересах нашей страны. По словам артиста, сотрудники правоохранительных органов не пишут в мессенджерах и не обвиняют граждан в чем-либо, в том числе в государственной измене.

«Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают только мошенники. Запомните, нельзя совершить государственную измену по телефону», — заявил актер.

Певцов призвал быть внимательными и бдительными. Он посоветовал не отвечать на незнакомые номера и сразу их блокировать.

В январе актриса Лариса Лужина призналась, что у нее появились проблемы с сердцем после обмана мошенниками.

По словам Лужиной, ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Википедии». Незнакомка расспрашивала артистку о ее жизни под предлогом, что нужно обновить страницу на сайте. В какой-то момент мошенница попросила продиктовать четырехзначный код, отправленный артистке на телефон.

Актриса сделала это, но заподозрила что-то неладное и позвонила внуку-айтишнику. Тот сообщил актрисе, что ее кабинет на «Госуслугах» взломали.

