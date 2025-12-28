Секс-символ ХХ века. Умерла Брижит Бардо

Размер шрифта
Знаменитая французская киноактриса, певица и фотомодель Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, пишет Le Figaro. Она была одним из секс-символов эпохи 1950–1960-х годов.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года и выросла в обеспеченной семье в престижном районе — занималась балетом и была очень хорошо воспитана.

Она начала кинокарьеру в 1952-м. Спустя четыре года Бардо получила мировую известность и статус секс-символа благодаря романтической драме «И Бог создал женщину» — эту картину считают предвестником сексуальной революции 1960-х годов. Также широкую известность получили фильмы «Истина» (1960) и «Презрение» (1963) с ее участием.

В течение 20-летней карьеры в шоу-бизнесе Бардо снялась в 48 фильмах и записала порядка 80 песен. Она завершила кинокарьеру в 1973-м, незадолго до своего 40-летия, и посвятила жизнь борьбе за права животных.

В 1986 году она открыла Фонд Брижит Бардо для благополучия и защиты животных.

Актриса четыре раза выходила замуж. Спутниками Бардо были французский кинорежиссер Роже Вадим (1952—1957), который и открыл ее миру кино, французский актер Жак Шаррье (1959—1962), от которого у Бардо родился ее единственный сын Николя-Жак, немецкий мультимиллионер Гюнтер Сакс (1966–1969) и французский политик Бернар д'Ормаль (с 1992 года).

«Самая красивая женщина ХХ века <…> Потрясающая красавица с необыкновенным влиянием», — отозвалась о ней Le Figaro.

Фотографии из жизни кинозвезды — в галерее «Газеты.Ru».
 
