В Подмосковье полицейского зарезали после сделанного им замечания

Сотрудника правоохранительных органов убили в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте МВД региона. Полицейского ударили ножом в грудь, от полученных ранений он скончался

ЧП произошло 6 июля в подмосковном городе Щелково на улице Беляева. Погибший сделал замечания двум мужчинам, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спорили на детской площадке. В ответ один из дебоширов ударил его ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Прибывшие на место полицейские установили, что нападавшие были ранее судимы.

«Как позже выяснилось, погибший — оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России «Власиха»», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемый в убийстве был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии, один сотрудник был ранен.