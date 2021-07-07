В Подмосковье полицейского зарезали после сделанного им замечания
Сотрудника правоохранительных органов убили в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте МВД региона. Полицейского ударили ножом в грудь, от полученных ранений он скончался
ЧП произошло 6 июля в подмосковном городе Щелково на улице Беляева. Погибший сделал замечания двум мужчинам, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спорили на детской площадке. В ответ один из дебоширов ударил его ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
Прибывшие на место полицейские установили, что нападавшие были ранее судимы.
«Как позже выяснилось, погибший — оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России «Власиха»», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подозреваемый в убийстве был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии, один сотрудник был ранен.