Захарова напомнила Евросоюзу о страданиях детей в Донбассе

Захарова: ЕС должен вспомнить о страданиях детей Донбасса под обстрелами ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала фотографию посла Евросоюза на Украине Катарины Матерновой, сделанную в Киеве, заявив, что снимок не отражает реальный ужас жизни в условиях обстрелов. Данное заявление дипломат сделала в своем Telegram-канале.

«Катарине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что Москва неоднократно предлагала Европейскому союзу обратить внимание на то, как жили люди в Донбассе, как страдали дети в Донецке и Луганске, подвергавшиеся обстрелам со стороны киевского режима.

«Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду», — напомнила дипломат.

3 февраля Матернова показала кадры, как ночевала в ванной на фоне удара ВС РФ по территории Украины. Прошедшую ночь дипломат назвала «очень громкой».

