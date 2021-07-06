В Рособрнадзоре назвали условия для проведения ЕГЭ только для поступающих в вузы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для проведения ЕГЭ только для поступающих в вузы необходимо будет изменить законодательство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чтобы эта инициатива была одобрена и мы как структура могли внести это изменение в порядок, в первую очередь нужны изменения в законодательстве... Если все участники, от которых зависит это мнение, придут к общему мнению, что так должно быть, я вам даю слово, что Рособрнадзор точно сопротивляться не будет», — сказал он.

Министр уточнил, что для реализации подобного решения нужно не только мнение Рособрнадзора, но и согласие профильных парламентских комитетов, Министерства просвещения, администрации президента РФ.

Музаев добавил, что проведение экзаменов в таком формате за два года никак не повлияло на качество отбора в вузы, не произошло и сильного уменьшения числа сдающих ЕГЭ.

Единый государственный экзамен в 2021 году состоялся в период с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период ЕГЭ назначен на 12-17 июля. В этом году профильные экзамены сдавали только те школьники, которые собирались поступать в высшие учебные заведения. Те же, кто поступать в университеты не планировали, сдавали только русский язык и математику в своей школе. Такая мера была принята второй год подряд из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник.