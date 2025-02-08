8 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 февраля свой праздник отмечают российские ученые и все, кто имеет отношение к науке. День риелтора празднуют специалисты по недвижимости. Также на 8 февраля приходится День зимней рыбалки. А по народному календарю сегодня один из самых мистических дней в году. Какие еще даты и праздники отмечают 8 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 февраля

День российской науки

Праздник был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1999 году в связи с празднованием 275-летия Российской академии наук. В этот день в 1724 году по распоряжению императора Петра I Сенат издал указ об основании Петербургской академии наук.

В День науки проходят не только научные, но и просветительские мероприятия для всех, кто интересуется последними разработками и достижениями ученых. 8 и 9 февраля столичный парк «Зарядье» приглашает на масштабный просветительский марафон — фестиваль «Громкий голос российской науки». На ВДНХ состоятся экскурсии, встречи со специалистами и познавательные занятия. В Санкт-Петербурге накануне праздника впервые провели Всероссийский научный диктант.

День военного топографа

Военные топографы — это специалисты, которые обеспечивают войска картами и сведениями о местности, где проходят военные действия.

Топографическая служба в России зародилась в начале XVIII века, когда отдельным офицерам в штабах стали поручать сбор сведений о местности, маршрутные съемки. В 1797 году было создано Депо карт при Главном штабе русской армии. А 8 февраля 1812 года утверждено Положение для военно-топографического дела, а Депо карт переименовано в Военное топографическое депо. Это событие стало основанием для учреждения в 2003 году Дня военного топографа. Сегодня в работе военных топографов используются спутники, лазерные и кварцевые приборы и другая современная техника.

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День риелтора

Свой профессиональный праздник риелторы отмечают дважды в год: в третью субботу декабря и 8 февраля. Первый праздник был предложен Московской профессиональной гильдией риелторов в 1996 году, когда было принято положение «О риелторской деятельности». Оно обязывало специалистов этого профиля получать лицензию.

Но в феврале 2002 года вступил в силу федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», который отменил необходимость лицензии для риелторов. С этого времени предприниматели и фирмы стали оказывать риелторские услуги, руководствуясь нормами гражданского кодекса. Чтобы на рынке недвижимости соблюдался порядок, Российская гильдия риелторов разработала систему добровольной сертификации услуг. Она была утверждена 8 февраля 2002 года. Поэтому для празднования Дня риелтора гильдия предложила выбрать эту дату. Пока оба праздника имеют неофициальный статус.

День памяти юного героя-антифашиста

Памятная дата появилась в 1964 году по решению Международной ассамблеи ООН. В этот день в 1962 году в Париже прошла организованная левыми силами демонстрация против войны в Алжире, которая была жестоко разогнана полицией. В результате давки и от травм погибли восемь человек, в том числе 15-летний член молодежной ячейки французской компартии Даниэль Фери. Спустя год в Ираке скончался еще один мальчик — Фадыл Джамаль. Его отец был коммунистом. Ребенок отказался выдать местонахождение товарищей своего отца и умер от пыток в одной из тюрем Багдада. Кроме того, дата приурочена к расстрелу в 1943 году героев-молодогвардейцев в оккупированном Краснодоне.

Советские пионеры в 1964 году предложили увековечить имена Даниэля Фери и Фадыла Джамаля, а также имена всех юных героев-антифашистов, погибших в годы Второй мировой войны, и объявить 8 февраля Днем памяти.

День зимней рыбалки

У любителей зимнего клева 8 февраля свой праздник. Кто его придумал — неизвестно. Но каждый год любители зимней рыбалки отмечают этот день турнирами и праздниками рыбаков. В феврале, как правило, морозы уже позади, а лед еще крепкий. Но в этом году мягкая зима в средней полосе России может внести свои коррективы в праздник.

Так, МЧС по Московской области уже предупредило рыбаков об опасностях и рисках нахождения на непрочном льду. В Москве запрещен выход на лед водоемов. Инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят патрулирование и ведут с рыбаками разъяснительную работу.

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Какие праздники отмечаются 8 февраля в других странах Словения — День Прешерна, словенского поэта, видного представителя романтизма, автора слов гимна Словении. День словенской культуры.



Церковные праздники 8 февраля

День памяти мученика Иоанна Попова

Православные верующие чтят в этот день память богослова, профессора Московской духовной академии Иоанна Попова (1867 — 1938). Это человек, имевший блестящее образование, защитивший магистерскую диссертацию о психологических основах нравственности. Член Всероссийского Церковного Собора, доктор богословия, он активно откликался на вопросы современности, не осуждая, но пытаясь понять смысл происходящих вокруг перемен.

Трижды его арестовывали, он три года находился в Соловецком лагере особого назначения, был в ссылках. В 1938 году Иван Васильевич Попов приговорен тройкой НКВД к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 8 февраля. Причислен к лику святых в 2003 году как новомученик.

8 февраля Русская православная церковь также чтит память • преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI вв.);

• преподобного Ксенофоонта Робейского, игумена (1262 г.);

• мучеников Анании, пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295 г.);

• преподобного Симеона Ветхого, игумена (ок. 390 г.);

• святого Иосифа Студита, архиепископа Солунского, песнописца (830 г.);

• благоверного Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125 г.).

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День памяти святого Иеронима Эмилиани

8 февраля католическая церковь почитает святого Иеронима (1486 — 1537). Он был знатным и состоятельным дворянином, офицером венецианской армии. Попав в плен, пережил религиозное обращение и поклялся посвятить себя служению Богу, если выживет. Его молитвы были услышаны. Иерониму удалось бежать из тюрьмы. Вскоре он был рукоположен в сан священника. Получив большое наследство, святой открыл в Венеции, Бергамо и Комо дома для сирот, а также заведения для неимущих. Святой Иероним Эмилиани считается покровителем брошенных детей и сирот.

8 февраля Католическая церковь также чтит память • святой Джузеппины Бахита;

• святого Ювенция;

• Менгольда Юисского;

• святого Стефана Мюресского.

Народные праздники и приметы 8 февраля

Федор-поминальник

Праздник считается одним из самых мистических в народном календаре.

По поверьям в этот день умершие люди могли навестить своих живых родственников.

Люди верили, что если поминать усопших в родительские дни, заказывать панихиды, умершие не будут к ним являться. А если это все же произошло — нужно было выяснить, что тревожит покойников, и постараться решить их проблемы, оставшиеся здесь, на земле.

В этот день полагалось поминать умерших в храмах и на кладбищах. Не стоило подолгу задерживаться у зеркала, открывать окна. На Федора-поминальника не начинали новые дела — считалось, что они закончатся неудачей.

Приметы

Если в этот день сильные морозы — лето будет жарким.

Бледная луна обещала снегопад.

Какие исторические события произошли 8 февраля

1587 г. — королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.



— королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей. 1672 г. — Исаак Ньютон сделал доклад о теории природы света и цвета.



— Исаак Ньютон сделал доклад о теории природы света и цвета. 1724 г. — по распоряжению императора Петра I указом Сената учреждена Российская академия наук.



— по распоряжению императора Петра I указом Сената учреждена Российская академия наук. 1837 г. — состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поэт был смертельно ранен и через два дня умер.



— состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поэт был смертельно ранен и через два дня умер. 1838 г. — Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа.



— Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа. 1904 г. — начало русско-японской войны. Ночью, до объявления войны, японские миноносцы провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура.



— начало русско-японской войны. Ночью, до объявления войны, японские миноносцы провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. 1918 г. — Ленин подписал декрет о проведении календарной реформы в России. Страна перешла на григорианский календарь.

Юлианский и григорианский календари: откуда взялась разница между «старым» и «новым» стилем Ровно 2070 лет назад человечество начало использовать юлианский календарь, получивший свое название... 01 января 10:33

1931 г. — открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.



— открытие новой столицы Индии — Нью-Дели. 1943 г. — в ходе Воронежско-Харьковской наступательной операции от фашистских захватчиков был освобожден Курск.



— в ходе Воронежско-Харьковской наступательной операции от фашистских захватчиков был освобожден Курск. 1945 г. — побег советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Михаилом Девятаевым на захваченном немецком бомбардировщике из концлагеря Пенемюнде.

Дни рождения и юбилеи 8 февраля

8 февраля 1828 года родился Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

8 февраля 1928 года родился Вячеслав Тихонов, актер театра и кино, народный артист СССР. Наибольшую известность ему принесла роль Штирлица в телефильме «Семнадцать мгновений весны».

8 февраля родился Виктор Проскурин, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения

61 год исполняется Герману Грефу, государственному и банковскому деятелю, председателю правления ПАО «Сбербанк России».

76 лет отмечает актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева.

48 лет исполняется фигуристу (танцы на льду), олимпийскому чемпиону (2006), двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы Роману Костомарову.