Российским туристам дали инструкцию по защите от вируса Нипах в опасных странах

Роспотребнадзор призвал не есть сырые фрукты в странах, где болеют вирусом Нипах
При посещении стран, где можно заразиться вирусом Нипах, россиянам следует избегать контакта с животными и не употреблять в пищу продукты без термической обработки, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство уточнило, что в России не выявлено ни одного завозного случая этого инфекционного заболевания, но в других странах — Индии, Бангладеш, Камбодже, Индонезии, Таиланде, Гане и Сингапуре, на Филиппинах и Мадагаскаре — российским туристам необходимо соблюдать меры предосторожности.

В частности, Роспотребнадзор посоветовал путешественникам заранее узнавать о заболеваемости в пункте назначения, избегать контактов с летучими мышами и их экскрементами, не употреблять сырые фрукты и свежевыжатые соки, не посещать свинофермы и рынки с живыми животными.

Также туристам рекомендовано соблюдать правила личной гигиены в поездках, а при появлении симптомов болезни срочно обращаться к врачу. Если это произошло уже по возвращении в Россию, необходимо сообщить медику о пребывании за рубежом.

Для защиты от завоза вируса Нипах на контрольно-пропускных пунктах российской границы действует система «Периметр», позволяющая оперативно выявлять путешественников с симптомами инфекции.

Ранее вирусолог оценил вероятность распространения вируса Нипах в случае его завоза в Россию.
 
