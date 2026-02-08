Размер шрифта
В России рекордно подорожали новые автомобили

«Автостат»: средняя цена нового автомобиля в РФ за год выросла на 13%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за год выросла на 13% до 3,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Согласно расчетам аналитического агентства Автостат средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе 2026 года составила 3,5 млн рублей. Это на 2,1% меньше, чем в декабре, но 13% больше, чем в январе 2025 года», — сообщил Целиков.

В январе 2025 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России достигла 1,34 миллиона рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года рост цен был минимальным и составил всего 0,5%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.
 
