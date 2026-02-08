Выстрелил и улетел в Дубай. Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан

Стрелявшего в генерала Алексеева задержали и экстрадировали в Россию

Сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве задержан подозреваемый в соучастии преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

В Дубае задержан и экстрадирован в Россию исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Непосредственным исполнителем покушения является Любомир Корба 1960 года рождения.

Соучастниками преступления названы Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Васина задержали в Москве, тогда как Серебрицкая, по данным ФСБ, сумела уехать на Украину. Поиск организаторов покушения продолжается.

Позднее ФСБ опубликовала видео экстрадиции Корбы из ОАЭ: на кадрах сотрудники спецслужбы выводят из бизнес-джета подозреваемого в наручниках и повязке на глазах, после чего его усаживают в микроавтобус .

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Любомира Корбу заочно арестовали еще 7 февраля.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 7 февраля 2026 года избрал в отношении Корбы Любомира Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Попытка убийства генерала

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По данным следствия, исполнитель несколько раз выстрелил в генерала в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Военачальник выжил и был госпитализирован. 7 февраля он пришел в сознание.

ФСБ опубликовала видео с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина, одетый в длинный зеленый пуховик с капюшоном, и с черным рюкзаком, выходит из подъезда и покидает место преступления на общественном транспорте.

На кадрах также демонстрируют выброшенный в сугроб пистолет Макарова с глушителем.

В следственных органах позднее сообщили, что в пистолете оставалось еще три патрона.

Что известно о банде?

Любомир Корба имеет гражданство России, однако является уроженцем Тернопольской области Украины. Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года.

По данным Telegram-канала SHOT, Корба в 2021 году оформил себе временную регистрацию в городе Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе и недавно получил российский паспорт.

Задержанный в Москве по подозрению в причастности к преступлению Виктор Васин окончил Кемеровское военное училище связи. В 2000-е занялся строительным бизнесом в России, однако в 2008 году ФНС ликвидировала его компанию «Остов».

В середине 2010-х Васин прошел курсы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности, после чего вновь вернулся в предпринимательство — на этот раз в сфере торговли стройматериалами. В 2020 году обе его фирмы были закрыты налоговой службой. В настоящее время в отношении него ФССП возбуждены два исполнительных производства на сумму 827 тыс. рублей.

Кроме того, по имеющимся данным, Васин симпатизировал ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). SHOT утверждает, что Васин давно был знаком с Корбой.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленники следили за генералом Алексеевым минимум месяц и на этом этапе всплывает имя Зинаиды Серебрицкой. Она также недавно получила российское гражданство и ранее носила фамилию Антонюк.

Baza сообщает, что ей удалось снять квартиру в доме, где живет Алексеев. После заселения в ЖК на Волоколамском шоссе она активно общалась с соседями в домовом чате, все это время собирая информацию о передвижениях военачальника и о доступе в ЖК.

За несколько дней до покушения она узнавала код от домофона, якобы чтобы ее дочь могла попасть в ее квартиру. По данным Baza, незадолго до переезда в Москву женщина продала свою квартиру в ЛНР.

Срыв переговоров

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что покушение на генерала Алексеева направлено на срыв мирного процесса.

«Этот террористический акт вновь показал нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, призванные сорвать диалог и убедить западных спонсоров следовать в фарватере США, мешая достижению справедливого урегулирования», – подчеркнул Лавров.

При этом в Киеве отвергли причастность к покушению на жизнь российского военачальника.

«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению», — сообщает Reuters.

Вместе с тем депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram написал, что очнувшийся после операции и искусственной комы генерал-лейтенант Алексеев самостоятельно спланирует операцию возмездия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывают о ситуации с Алексеевым.

«Сейчас специальные службы делают свое дело. <...> Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал он.

Песков добавил, что высокопоставленные военные «находятся под угрозой» в период боевых действий, но рассуждать о том, как обеспечить их безопасность — сфера спецслужб, а не Кремля.