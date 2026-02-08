На Украине футболиста лишили капитанской повязки из-за русского языка

Футболист львовских «Карпат» Денис Мирошниченко был лишен капитанской повязки из-за использования русского языка, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел во время контрольного матча команды со шведским клубом ГАИС, когда Мирошниченко обратился к партнерам на русском языке, и этот момент попал в прямую трансляцию встречи.

«В связи с действиями Мирошниченко, команда выберет нового капитана», — сказано в официальном заявлении клуба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

