Названа самая популярная тема у мошенников для обмана россиян в феврале

РИА Новости: в феврале мошенники чаще всего используют тему индексации пособий
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В феврале мошенники чаще всего атакуют пожилых россиян, обещая помочь им получить доплаты к пособиям. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В одной из схем используются вредоносные программы, которые мошенники рекламируют в соцсетях под видом приложений для расчета повышения социальных выплат с начала месяца. После установки такое ПО внедряет шпионские модули для кражи банковских данных пользователя или крадет их само.

В другой схеме эту функцию выполняет Telegram-бот, который предлагает россиянам проверить, попадают ли они под «февральскую индексацию» пособий. Для этого они должны ввести СНИЛС, ИНН и номер банковской карты.

«После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии», — пояснили в «Мошеловке».

Схемы, связанные с повышением пособий, актуальны в феврале, поскольку на этот месяц традиционно приходится индексация социальных выплат.

Также в последнее время мошенники стали обманывать именинников, воруя их данные под предлогом доставки подарка ко дню рождения.

Ранее мошенники использовали схемы с обещаниями кешбэка, отправляя ложные уведомления в мессенджерах.
 
