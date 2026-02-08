Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

За ночь над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1446-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1446-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные за ночь сбили 22 украинских беспилотника. Частные дома повреждены при отражении атаки дронов в Брянске, сообщил губернатор Александр Богомаз. Взрывы прогремели в Одессе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
09:43

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача ВСУ в 2023 году 13 истребителей МиГ-29 была ошибкой.

09:21

ВСУ за сутки 23 раза обстрелял из артиллерии территорию Курской области, написал губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, украинские дроны 10 раз сбросили взрывные устройства.

09:03

Промышленный объект в Одессе поврежден в результате атаки, сообщил глава местной администрации Сергей Лисак.

08:43

В Минобороны РФ показали, как артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

08:12

Взрывы прогремели в Одессе, передает «РБК-Украина».

08:07

В результате отражения атаки беспилотников ВСУ в Брянске оказались выбиты окна в двух частных жилых домах, а также повреждены их фасады и заборы. Пострадавших нет. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram-канале.

08:03

🔴 Российские военнослужащие средствами ПВО в ночь на 8 февраля уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 11 дронов сбиты над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью и один — над Курской.

08:00

Сегодня 1446-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!