За ночь над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1446-й

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что передача ВСУ в 2023 году 13 истребителей МиГ-29 была ошибкой.
ВСУ за сутки 23 раза обстрелял из артиллерии территорию Курской области, написал губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, украинские дроны 10 раз сбросили взрывные устройства.
Промышленный объект в Одессе поврежден в результате атаки, сообщил глава местной администрации Сергей Лисак.
В Минобороны РФ показали, как артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.
Взрывы прогремели в Одессе, передает «РБК-Украина».
В результате отражения атаки беспилотников ВСУ в Брянске оказались выбиты окна в двух частных жилых домах, а также повреждены их фасады и заборы. Пострадавших нет. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram-канале.
🔴 Российские военнослужащие средствами ПВО в ночь на 8 февраля уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них 11 дронов сбиты над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью и один — над Курской.
Сегодня 1446-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.