США считают лидера оппозиции Мачадо помехой их целям в Венесуэле

Окружение президента Дональда Трампа считает, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо мешает целям Вашингтона в Венесуэле. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Источник обвинил Мачадо <...> в саботаже успехов президента [Трампа] в политике, например освобождении политических заключенных в Венесуэле, <...> попытке сделать себя единственной звездой венесуэльской оппозиции», — сказал собеседник агентства.

17 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что Вашингтон теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо.