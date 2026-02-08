Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

США считают лидера оппозиции Мачадо помехой их целям в Венесуэле

Politico: окружение Трампа считает, что Мачадо мешает целям США в Венесуэле
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Окружение президента Дональда Трампа считает, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо мешает целям Вашингтона в Венесуэле. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Источник обвинил Мачадо <...> в саботаже успехов президента [Трампа] в политике, например освобождении политических заключенных в Венесуэле, <...> попытке сделать себя единственной звездой венесуэльской оппозиции», — сказал собеседник агентства.

17 января президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что Вашингтон теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!