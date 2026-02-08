Правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа

NYT: правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий Трампа

Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Члены кубинской эмигрантской общины Южной Флориды утверждают, что представители администрации Трампа заверяли их в том, что дни кубинского правительства сочтены », — говорится в материле.

По мнению лидера кубинских эмигрантов Марселя Фелипе, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».

После новых американских санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики, а захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро отрезал Гавану от еще одного источника энергетических ресурсов, пишет NYT.

29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Папа Римский Лев XIV заявил об обеспокоенности новостями о росте напряженности в отношениях между США и Кубой. При этом он призвал продвигать диалог между странами, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к «увеличению страданий кубинского народа».

