Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В России посчитали воров в законе

«Лента.ру»: в России и других странах насчитывается около 400 воров в законе
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России и мире по данным на 2025 год насчитывается около 400 воров в законе. Об этом пишет «Лента.ру».

«По примерным подсчетам, по состоянию на конец 2025 года в России и других странах мира насчитывается примерно 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов», — сказано в материале.

Издание напоминает, что в 2019 году в российском уголовном кодексе в УК РФ появилась статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней обладателю «титула» грозит до 15 лет заключения и штраф 5 миллионов рублей.

Главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина рассказала изданию, что в прошлом году по указанной статье были осуждены десять человек. При этом шесть из них — россияне. А последний, кто понес наказание по этой статье — 59-летний Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский). Он, по данным СМИ, отбывает наказание за целый ряд преступлений.

По данным журналистов, в суде сейчас находятся дела еще шести подозреваемых по статье о занятии высшего положения в преступном мире. Большинство из них, как уточняется, жители разных регионов России: Курской, Тверской и Оренбургской областей и других.

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!