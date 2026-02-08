В России посчитали воров в законе

«Лента.ру»: в России и других странах насчитывается около 400 воров в законе

В России и мире по данным на 2025 год насчитывается около 400 воров в законе. Об этом пишет «Лента.ру».

«По примерным подсчетам, по состоянию на конец 2025 года в России и других странах мира насчитывается примерно 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов», — сказано в материале.

Издание напоминает, что в 2019 году в российском уголовном кодексе в УК РФ появилась статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней обладателю «титула» грозит до 15 лет заключения и штраф 5 миллионов рублей.

Главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина рассказала изданию, что в прошлом году по указанной статье были осуждены десять человек. При этом шесть из них — россияне. А последний, кто понес наказание по этой статье — 59-летний Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский). Он, по данным СМИ, отбывает наказание за целый ряд преступлений.

По данным журналистов, в суде сейчас находятся дела еще шести подозреваемых по статье о занятии высшего положения в преступном мире. Большинство из них, как уточняется, жители разных регионов России: Курской, Тверской и Оренбургской областей и других.

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.