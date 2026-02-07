«Блоки АЭС снизили мощность». Что известно об ударах по «основе энергосети» Украины

Атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».

На Украине после массированной атаки Вооруженных сил России снизили мощность всех атомных электростанций (АЭС), сообщила украинская компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены », — говорится в публикации.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился, отметила компания. По информации ТАСС, потери энергосистемы Украины в результате утренних взрывов могут достигать около 2,3 ГВт, что «практически полностью делает Киев зависимым от генерации на АЭС».

Министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ , которые представляют «основу энергосети Украины». Это была первая атака на крупнейшую электроподстанцию 750 кВ, заметил портал Telegraf.ua.

Кроме того, были атакованы объекты генерации — Бурштинская и Добротворская теплоэлектростанции. Обе ТЭС обеспечивают энергопотребление на западе страны, а также представляют собой «мост» для поставок импортного электричества из Европы, уточнило украинское издание «Страна.ua».

«По всей территории Украины применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений», — добавил Шмыгаль.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. ВС России применили высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждает, что российские войска использовали более 400 БПЛА и почти 40 ракет разных типов. По его словам, удар пришелся, в частности, по энергетическим объектам, от которых «зависит работа украинских атомных станций».

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что украинские АЭС снизили выработку электроэнергии.

«Энергоблок одной из АЭС отключился от сети из-за колебаний напряжения и автоматически остановился. Энергоблоки других АЭС были вынуждены снизить мощность», — отметил он.

Кроме того, на Чернобыльской АЭС произошло полное отключение внешнего электроснабжения. В течение примерно часа станция использовала аварийные дизель-генераторы, сообщил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ обратил внимание, что ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность . В связи с этим Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности».

30 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что «ничего катастрофического» на украинских АЭС не происходит, а перебои с энергоснабжением носят кратковременный характер.

«Опытные украинские атомщики с этим справляются довольно легко», — цитирует его РИА Новости.

Главная причина «разгрузки»

«Вынужденная разгрузка» атомных электростанций на Украине означает уменьшение мощности, объяснил аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«О полной остановке речь не идет <…> Бьют по подстанциям атомных станций, тем некуда выдавать электроэнергию, и энергетики снижают мощность в ручном режиме, чтобы не провоцировать аварийные остановки», — приводит его слова «Страна.ua».

Однако часто «играть» с мощностью атомных блоков небезопасно, поскольку изнашивается оборудование и сокращаются периоды эксплуатации между ремонтами, предупредил Корольчук.

Издание выяснило, что одной из главных причин «разгрузки» стало повреждение крупнейшей подстанции 750 кВ во Львовской области Украины , которая «цепляет ветку с Ровенской и Хмельницкой АЭС». Кроме того, через подстанцию частично идет импорт электричества из Европы.

По информации «Страны.ua», сейчас фиксируются проблемы с ремонтом подстанций АЭС , поскольку склады запчастей и резервного оборудования полупустые, и «в какой-то момент может случиться так, что ремонтировать будет попросту нечем».

«И тогда АЭС так и зависнут на сниженных мощностях, или блоки вообще станут останавливать», — считает один из собеседников издания.

Эксперты прогнозируют, что весной и летом ситуация в энергетике Украины «будет примерно такой же, как сейчас», поскольку начнется ремонт атомных блоков.