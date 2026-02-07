Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Фото

От Боба Марли до Шеннен Доэрти: 11 знаменитостей, умерших от рака

Лучшие кадры открытия Олимпиады в Италии
Из НИИ — на Первый канал. Константину Эрнсту — 65
От "Ночного портье" до "Дюны": 10 лучших ролей Шарлотты Рэмплинг
125 лет Елисеевскому магазину в Москве

Онкологические заболевания вот уже многие годы прочно удерживают второе место среди причин смерти жителей планеты, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако специалисты бьют тревогу: за первую четверть века число летальных исходов резко подскочило. И это несмотря на усилия ученых, которые ищут новые способы лечения, и медиков, которые призывают вовремя проходить обследования и выявлять рак на ранней стадии.

Считается, что смертность от рака выше в странах с низким уровнем жизни населения — просто потому, что там хуже медицинское обслуживание. Но даже голливудские звезды не всегда побеждают в борьбе с болезнью. Рассказываем о знаменитостях, проигравших борьбу с онкологическим заболеванием.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!