От Боба Марли до Шеннен Доэрти: 11 знаменитостей, умерших от рака

Онкологические заболевания вот уже многие годы прочно удерживают второе место среди причин смерти жителей планеты, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако специалисты бьют тревогу: за первую четверть века число летальных исходов резко подскочило. И это несмотря на усилия ученых, которые ищут новые способы лечения, и медиков, которые призывают вовремя проходить обследования и выявлять рак на ранней стадии.

Считается, что смертность от рака выше в странах с низким уровнем жизни населения — просто потому, что там хуже медицинское обслуживание. Но даже голливудские звезды не всегда побеждают в борьбе с болезнью. Рассказываем о знаменитостях, проигравших борьбу с онкологическим заболеванием.