Путин обнял Героя России на церемонии открытия Года единства народов РФ

Путин поговорил с Героем России на церемонии открытия Года единства народов РФ

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов РФ пообщался с Героем России Станиславом Кочевым и обнял его на сцене. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Завершив свое выступление, президент под аплодисменты хотел покинуть сцену, однако в последний момент заметил стоявшего на ней офицера и остановился, чтобы поговорить, а затем обнял его и пожал ему руку.

Сам Станислав Кочев, участник спецоперации, признался, что не ожидал, что глава государства заметит его, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Он, видимо, меня увидел, увидел звезду Героя России. Поэтому пожал руку, обнял, задал несколько вопросов», — приводит слова военного РИА Новости.

В декабре прошлого года Путин подписал указ о назначении 2026 года Годом единства народов России.

