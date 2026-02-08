Военкор рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, находится в сознании, несмотря на то, что получил тяжелые ранения. Об этом написал в Telegram военкор Александр Коц, ссылаясь на слова его супруги.

«Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжелые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было», — сообщил журналист.

Военкор также поделился подробностями произошедшего. По его словам, ситуация могла быть обернуться для Алексеева худшими последствиями. Однако опытный офицер успел перехватить руку киллера, не дав ему выстрелить выше, в голову.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее «Известия» писали, что стрелявший в генерала Алексеева был знаком с пособником минимум 20 лет.