Наука

Обновлен рекорд XXI века по числу вспышек на звезде

ИКИ РАН: одна из областей на Солнце обновила рекорд XXI века по числу вспышек
Наблюдаемая сейчас с Земли активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В публикации отмечается, что в области 4366 было зафиксировано 66 событий.

Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, где было установлено 64 сильные вспышки уровня М и выше. Там же была зарегистрирована крупнейшая магнитная буря за 20 лет.

Накануне сообщалось, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений. Активная область Солнца под номером 4366, которая с начала февраля демонстрировала крайне высокую активность, резко перестала производить вспышки. Еще 4 и 5 февраля по московскому времени в этом регионе фиксировали по 11 вспышек классов M и X, однако уже в пятницу их число сократилось до нуля. С началом выходных график активности фактически выровнялся.

При этом активная область 4366 останется в зоне видимости Земли еще как минимум пять суток и теоретически сохраняет шанс побить рекорд. Для этого ей необходимо за это время произвести еще две вспышки уровня не ниже M1.0.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.
 
