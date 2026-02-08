Певица Mona объяснила, почему ИИ – не конкурент артистам

Певица Mona (Дарья Кустовская – настоящее имя) заявила kp.ru, что не чувствует конкуренции от искусственного интеллекта в музыке.

Кустовская считает, что у артистов есть большое преимущество перед нейросетью. А именно то, что они живые люди, концерты которых можно посетить оффлайн.

«Я разговаривала об этом с ребятами, и мне кажется, что это повод артистам стать чуточку счастливее, потому что больше людей будут ходить на наши концерты. Песни от ИИ нельзя послушать на концерте, потому что их никто не поет», — поделилась певица.

Mona писала песни для таких артистов, как Zivert, Мот, Elman, Филиппа Киркорова и Давы. В 2022 году выпустила синглы «Я в ноль» и «Ну и че?». Совместно с Elman записала треки «Черная любовь» и «Истерика». Позже она работала с группой «Три дня дождя», рэперами Бастой, Loc-Dog, Navai и блогером Эльдаром Джараховым.

В 2025-м Кустовская стала участницей шестого шоу «Маска». Она скрывалась в костюме Далматина и заняла второе место. Тогда выиграл Александр Панайотов в образе Вождя.

