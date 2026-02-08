Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Автомобили

Россиянам перечислили недостатки китайского кроссовера Jetta VS5

Автоэксперт Зиновьев перечислил минусы кроссовера Jetta VS5
autohome.com.cn

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах китайского кроссовера Jetta VS5.

Эта модель является совместным продуктом китайской компании FAW и немецкого концерна Volkswagen, построенным на платформе европейской Skoda Karoq. Машина активно завозилась в Россию по параллельному импорту, а ее официальные продажи стартовали только в 2024 году. На вторичном рынке цена на Jetta VS5 начинается от 1,4 млн рублей.

Автомобиль предлагается исключительно с передним приводом и единственной силовой установкой — хорошо знакомым российским автолюбителям 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач AQ250 (Aisin TF‑60SN). Эксперт отмечает, что данная модификация двигателя отличается от массово продававшихся ранее: в ней более уязвимую цепь в механизме газораспределения заменили на ремень. В целом мотор характеризуется как «вполне благополучный», не страдающий повышенным расходом масла, а его ресурс превышает 250 тыс. километров. Потенциальные проблемы могут быть связаны с модулем, объединяющим термостат и помпу.

Автоматическая коробка передач также заслужила высокую оценку надежности. Однако после пробега в 150 тыс. километров может потребоваться ее переборка для замены фрикционов, изношенных втулок и прокладок, а также прочистки теплообменника.

В остальном автомобиль получил типичные для современного рынка характеристики: тонкое лакокрасочное покрытие, проверенную подвеску от Skoda, а также простой, но качественный салон. По словам эксперта, на небольших пробегах владельцы сталкиваются с минимальным количеством мелких поломок.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!