Россиянам перечислили недостатки китайского кроссовера Jetta VS5

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах китайского кроссовера Jetta VS5.

Эта модель является совместным продуктом китайской компании FAW и немецкого концерна Volkswagen, построенным на платформе европейской Skoda Karoq. Машина активно завозилась в Россию по параллельному импорту, а ее официальные продажи стартовали только в 2024 году. На вторичном рынке цена на Jetta VS5 начинается от 1,4 млн рублей.

Автомобиль предлагается исключительно с передним приводом и единственной силовой установкой — хорошо знакомым российским автолюбителям 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач AQ250 (Aisin TF‑60SN). Эксперт отмечает, что данная модификация двигателя отличается от массово продававшихся ранее: в ней более уязвимую цепь в механизме газораспределения заменили на ремень. В целом мотор характеризуется как «вполне благополучный», не страдающий повышенным расходом масла, а его ресурс превышает 250 тыс. километров. Потенциальные проблемы могут быть связаны с модулем, объединяющим термостат и помпу.

Автоматическая коробка передач также заслужила высокую оценку надежности. Однако после пробега в 150 тыс. километров может потребоваться ее переборка для замены фрикционов, изношенных втулок и прокладок, а также прочистки теплообменника.

В остальном автомобиль получил типичные для современного рынка характеристики: тонкое лакокрасочное покрытие, проверенную подвеску от Skoda, а также простой, но качественный салон. По словам эксперта, на небольших пробегах владельцы сталкиваются с минимальным количеством мелких поломок.

