Армия

«Успел втащить киллеру»: реакция спасла генерала Алексеева во время покушения

Военкор Коц: генерал Алексеев помешал киллеру и спас свою жизнь
Минобороны России

Во время покушения генерал-лейтенант, первый замначальника ГРУ Владимир Алексеев сразу понял, что происходит, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц.

По его словам, военный без промедления приблизился к исполнителю покушения и не позволил ему поднять пистолет до уровня головы.

«Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч (Алексеев. — «Газета.Ru») перехватил руку со стволом. Он еще и втащить киллеру успел», — сообщил военкор.

Коц считает, что такая реакция спасла генералу жизнь. Кроме того, супруга Алексеева наложила жгуты на ногу и раны при помощи подручных материалов.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По данным следствия, исполнитель несколько раз выстрелил в генерала в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Военачальник выжил и был госпитализирован. 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
 
