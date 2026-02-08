Канадский чемпион мира обвинил Коростелева в падении норвежца на Играх

Канадец обвинил Коростелева в столкновении с Амундсеном во время гонки на ОИ

Чемпион мира 2011 года Девон Кершоу обвинил российского лыжника Савелия Коростелева в падении норвежца Харальдом Амундсеном во время олимпийского скиатлона в Италии, передает VG.

«Похоже, он толкнул Харальда. Коростелев пытался спастись, но эти кадры выглядят ужасно», — заявил Кершоу.

Инцидент произошел в районе 11-го километра трассы. Амундсен упал, а Коростелев удержался на ногах. В падении Амундсен хватался за Коростелева. Коростелев устоял и успел обернуться на упавшего норвежца.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гонки.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее министр спорта Татарстана назвал красавцем лыжника Коростелева.