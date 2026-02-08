Захарова попросила не сравнивать ее с Бербок, фон дер Ляйен и Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на сравнение с отдельными политическими деятелями ЕС и ООН.

Швейцарский юрист Питер Хензелер ранее сравнил ее с экс-главой МИД Германии, председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок, руководительницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

По его мнению, между Захаровой и данными западными политиками есть существенные отличия. Юрист отметил, что российские дипломаты говорят на нескольких языках и очень красноречивы в отличие от, например, Бербок, которая не до конца владеет даже родным языком.

«Попросила бы не сравнивать», — написала представитель МИД РФ.

В докладе российского МИД в октябре говорилось, что решение Берлина об избрании Бербок на должность стало плевком в адрес организации. В докладе внешнеполитического ведомства России отметили, что главу немецкого МИД, карьера которой строилась на поддержке и реабилитации нацизма, выдвинули на пост председателя ГА в год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией.

Ранее Захарова пошутила о замене фон дер Ляйен с помощью ИИ.