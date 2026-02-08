Размер шрифта
Болеем за наших: трое россиян борются за медали во второй день ОИ

Олимпийские игры — 2026. День 2. ОНЛАЙН
Во второй соревновательный день зимних Олимпийских игр в Италии трое российских спортсменов имеют возможность сразиться за медали. Горнолыжница Юлия Плешкова выступит в скоростном спуске, лыжник Савелий Коростелев побежит скиатлон, а саночник Павел Репилов постарается реабилитироваться за вчерашние неудачные попытки. Всего сегодня разыгрывается шесть комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.

11:30

Напоминаем о главных для нас стартах сегодня.

13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова поборется за медаль в скоростном спуске;
14:30. Лыжи. Савелий Коростелев постарается в скиатлоне навязать борьбу норвежцам;
19:00 и 20:34. Санный спорт. Павел Репилов неудачно выступил в первых двух попытках, но у него еще остается шанс подняться выше.

11:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Во второй соревновательный день Игр в Италии разыгрывается шесть комплектов наград. Болеем за Юлию Плешкову, Савелия Коростелева и Павла Репилова и рассказываем о главных событиях Олимпиады.
 
