Вдова Караченцов застыдила Бузову за оголение груди

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в беседе с изданием «Абзац» возмутилась инциденту с певицей Ольгой Бузовой и оголенной грудью.

Бузова едва не оголилась при встрече с Филиппом Киркоровым на премьере фильма «Равиоли Оли». Поргина назвала певицу позорищем.

«Мне даже стыдно о ней говорить. Это бестактность, когда артисты начинают раздеваться! Достоинства нет у человека. Каким местом она проложила себе дорогу – это знает только она. Она готова на всё, чтобы завоевать публику. А публика ее не очень любит», — заявила актриса.

Инцидент с грудью произошел, когда певица шла по проходу между сценой и первыми рядами в кинозале, где Филипп Киркоров ждал начала комедийного фильма. В определенный момент 58-летний певец неожиданно воскликнул: «Ну что за наряд, красавица!».

Выяснилось, что наряд Бузовой соскользнул с одного из ее плеч, частично обнажив грудь. Однако артистка оперативно отреагировала на ситуацию и поправила платье.

